Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл
Матч завершился. Со счетом 3:1 выиграла Швеция.
Можно сказать, что сборной Азербайджана сегодня не повезло. Не реализовали пенальти при счете 0:0, не использовали несколько голевых моментов. Дебют Фернанду Сантуша получился неудачным, однако в целом сборная произвела неплохое впечатление. Будем ждать следующего матча - со Словакией 8 сентября.
Словаки сегодня сыграют в гостях с Эстонией. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.
*** 21:46
На 78-й минуте в ворота сборной Азербайджана назначен пенальти.
Виктор Дьекереш на 80-й минуте реализовал 11-метровый. 3:0 в пользу Швеции.
На 82-й минуте сборной Азербайджана удалось отыграть один мяч.
После великолепной передачи Торала Байрамова Ренат Дадашов головой отправил мяч в ворота.
Проигрываем 1:3.
*** 21:34
На 71-й минуте шведы забивают второй мяч.
Вновь автором гола стал Александер Исак, которого вывели один на один с Мехти Джаннатовым.
*** 21:28
На 65-й минуте сборная Швеции открыла счет в матче.
Отличился Александер Исак, замкнувший передачу с правого фланга.
*** 21:08
Второй тайм в матче Азербайджан - Швеция начался.
*** 20:52
В конце первого тайма судья назначил пенальти в ворота сборной Швеции за нарушение на Ренате Дадашове.
Однако Рамиль Шейдаев пробил крайне неудачно. Голкипер шведов взял мяч.
После первого тайма счет 0:0.
*** 20:00
Матч начался.
Стартовые составы
Азербайджан: Мехти Джаннатов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов.
Швеция: Виктор Юханссон, Исак Хин, Алекс Дуглас, Линус Вальквист, Людвиг Аугустинссон, Ясин Аяри, Маттиас Сванберг, Деян Кулусевски, Энтони Эланга, Александер Исак, Виктор Дьекереш.
*** 17:46
Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч Лиги наций между сборными Азербайджана и Швеции.
Судить встречу будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Балашем Берке.
Азербайджан, Швеция, а также Словакия и Эстония выступают в группе 1 лиги «С».
Сегодняшняя игра станет дебютной для португальского специалиста Фернанду Сантуша во главе сборной Азербайджана. 8 сентября нашу команду ждет выездной матч в Словакии. Групповой турнир завершится в ноябре.
Это будет пятый матч между сборными Азербайджана и Швеции. В трех играх победили шведы, в одной - футболисты сборной Азербайджана. Единственную победу наша сборная одержала 16 ноября прошлого года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. В Баку Швеция была разгромлена со счетом 3:0. Теперь скандинавы приехали в Азербайджан за реваншем.
Победители четырех групп в лиге «С» автоматически поднимутся в лигу «B». Команды, занявшие 2-е места в лиге «С», сыграют с третьими командами лиги «B» в борьбе за повышение в классе. Две команды с худшими показателями среди занявших четвертые места в лиге «С» опустятся в лигу «D», а две команды с лучшими показателями сыграют в плей-офф со сборными, занявшими 2-е места в лиге «D». Матчи плей-офф пройдут в марте 2025 года.
Состав других групп в лиге «С»
Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва или Гибралтар
Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
Группа 4: Армения, Фареры, Северная Македония, Литва.