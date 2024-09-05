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Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл

Невезучий дебют Сантуша; обновлено 21:56
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:56 4335

Матч завершился. Со счетом 3:1 выиграла Швеция.

Можно сказать, что сборной Азербайджана сегодня не повезло. Не реализовали пенальти при счете 0:0, не использовали несколько голевых моментов. Дебют Фернанду Сантуша получился неудачным, однако в целом сборная произвела неплохое впечатление. Будем ждать следующего матча - со Словакией 8 сентября.

Словаки сегодня сыграют в гостях с Эстонией. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

*** 21:46

На 78-й минуте в ворота сборной Азербайджана назначен пенальти.

Виктор Дьекереш на 80-й минуте реализовал 11-метровый. 3:0 в пользу Швеции.

На 82-й минуте сборной Азербайджана удалось отыграть один мяч.

После великолепной передачи Торала Байрамова Ренат Дадашов головой отправил мяч в ворота.

Проигрываем 1:3.

*** 21:34

На 71-й минуте шведы забивают второй мяч.

Вновь автором гола стал Александер Исак, которого вывели один на один с Мехти Джаннатовым.

*** 21:28

На 65-й минуте сборная Швеции открыла счет в матче.

Отличился Александер Исак, замкнувший передачу с правого фланга.

*** 21:08

Второй тайм в матче Азербайджан - Швеция начался.

*** 20:52

В конце первого тайма судья назначил пенальти в ворота сборной Швеции за нарушение на Ренате Дадашове.

Однако Рамиль Шейдаев пробил крайне неудачно. Голкипер шведов взял мяч.

После первого тайма счет 0:0.

*** 20:00

Матч начался.

Стартовые составы

Азербайджан: Мехти Джаннатов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов.

Швеция: Виктор Юханссон, Исак Хин, Алекс Дуглас, Линус Вальквист, Людвиг Аугустинссон, Ясин Аяри, Маттиас Сванберг, Деян Кулусевски, Энтони Эланга, Александер Исак, Виктор Дьекереш.

*** 17:46

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч Лиги наций между сборными Азербайджана и Швеции.

Судить встречу будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Балашем Берке.

Азербайджан, Швеция, а также Словакия и Эстония выступают в группе 1 лиги «С».

Сегодняшняя игра станет дебютной для португальского специалиста Фернанду Сантуша во главе сборной Азербайджана. 8 сентября нашу команду ждет выездной матч в Словакии. Групповой турнир завершится в ноябре.

Это будет пятый матч между сборными Азербайджана и Швеции. В трех играх победили шведы, в одной - футболисты сборной Азербайджана. Единственную победу наша сборная одержала 16 ноября прошлого года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. В Баку Швеция была разгромлена со счетом 3:0. Теперь скандинавы приехали в Азербайджан за реваншем.

Победители четырех групп в лиге «С» автоматически поднимутся в лигу «B». Команды, занявшие 2-е места в лиге «С», сыграют с третьими командами лиги «B» в борьбе за повышение в классе. Две команды с худшими показателями среди занявших четвертые места в лиге «С» опустятся в лигу «D», а две команды с лучшими показателями сыграют в плей-офф со сборными, занявшими 2-е места в лиге «D». Матчи плей-офф пройдут в марте 2025 года.

Состав других групп в лиге «С»

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва или Гибралтар

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа 4: Армения, Фареры, Северная Македония, Литва.

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