Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл

Матч завершился. Со счетом 3:1 выиграла Швеция.

Можно сказать, что сборной Азербайджана сегодня не повезло. Не реализовали пенальти при счете 0:0, не использовали несколько голевых моментов. Дебют Фернанду Сантуша получился неудачным, однако в целом сборная произвела неплохое впечатление. Будем ждать следующего матча - со Словакией 8 сентября.

Словаки сегодня сыграют в гостях с Эстонией. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

*** 21:46

На 78-й минуте в ворота сборной Азербайджана назначен пенальти.

Виктор Дьекереш на 80-й минуте реализовал 11-метровый. 3:0 в пользу Швеции.

На 82-й минуте сборной Азербайджана удалось отыграть один мяч.

После великолепной передачи Торала Байрамова Ренат Дадашов головой отправил мяч в ворота.

Проигрываем 1:3.

*** 21:34

На 71-й минуте шведы забивают второй мяч.

Вновь автором гола стал Александер Исак, которого вывели один на один с Мехти Джаннатовым.

*** 21:28

На 65-й минуте сборная Швеции открыла счет в матче.

Отличился Александер Исак, замкнувший передачу с правого фланга.

*** 21:08

Второй тайм в матче Азербайджан - Швеция начался.

*** 20:52



В конце первого тайма судья назначил пенальти в ворота сборной Швеции за нарушение на Ренате Дадашове.

Однако Рамиль Шейдаев пробил крайне неудачно. Голкипер шведов взял мяч.

После первого тайма счет 0:0.

*** 20:00

Матч начался.

Стартовые составы

Азербайджан: Мехти Джаннатов, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов.

Швеция: Виктор Юханссон, Исак Хин, Алекс Дуглас, Линус Вальквист, Людвиг Аугустинссон, Ясин Аяри, Маттиас Сванберг, Деян Кулусевски, Энтони Эланга, Александер Исак, Виктор Дьекереш.

*** 17:46

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч Лиги наций между сборными Азербайджана и Швеции.