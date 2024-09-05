Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

После того как официальный Тегеран выразил Москве по дипломатическим каналам свое несогласие с возобновлением обсуждения вопроса об открытии «Зангезурского коридора», иранское информационное агентство «Тасним», считающееся официальным органом КСИР, опубликовало жесткую редакционную статью, в которой предупреждает: если Россия не откажется от намерений открыть «Зангезурский коридор», это может привести регион к новой и крайне опасной военной конфронтации. После того как данный вопрос был исключен из проекта армяно-азербайджанского мирного соглашения в обмен на компромиссное предложение вернуться к обсуждению темы «Зангезурского коридора» уже после подписания мирного договора, считалось, что эта тема утратила актуальность и отошла на второй план. Однако недавний государственный визит в Баку президента Путина и заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Армения, не желая выполнять свои обязательства, саботирует открытие транспортных артерий, соединяющих Азербайджан с Нахчыванским регионом, вернули тему транспортного коридора в повестку дня, что вызвало резкую реакцию со стороны официального Тегерана.

«Заявления высокопоставленных российских чиновников относительно маршрута сообщения в южно-кавказском регионе, сделанные после недавнего визита Владимира Путина в Баку, а также их повторение в последние дни, требуют четкого повторного акцента на некоторых принципах и основах, заявленных Ираном в отношении географии региона для российских чиновников», - такими словами начинается статья «Тасним». Информационный орган Корпуса стражей исламской революции напоминает, что высокопоставленные представители Ирана неоднократно доводили до сведения официальных лиц России, Армении, Турции и Азербайджана несогласие Тегерана с наличием коридора, которое приведет регион к «геополитическим изменениям и изменению границ». В статье упоминается, что после заявления Сергея Лаврова официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Армению в нежелании выполнять трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 об открытии «Зангезурского коридора». Комментируя ответ Захаровой на вопрос журналиста о позиции Ирана, прозвучавший так: «Мы увидели обеспокоенность иранской стороны по поводу «Зангезурского коридора», и вам следует обратиться в Тегеран за разъяснениями. Но позиция Москвы по этому вопросу абсолютно определенна. Мы исходим из того, что решение должно быть приемлемым для Армении, Азербайджана и соседей по региону», «Тасним» пишет: «Во-первых, заявление МИД России противоречит ожиданиям Ирана. Россияне прекрасно осведомлены через высокопоставленных иранских чиновников о четкой позиции Ирана, согласно которой Исламская Республика Иран выступает против любого рода коридоров, таких как «Зангезурский коридор», соединяющий Нахчыван с Азербайджаном. Вот почему такая позиция Москвы вызывает удивление!

Во-вторых, власти в Москве прекрасно понимают, что Исламская Республика Иран, будучи независимым государством с четкой и ясной позицией по малейшим событиям в регионе, особенно на Южном Кавказе, всегда выступала против Америки, Запада и всех, кто стремится к мировому господству, а исторические события после Исламской революции в Иране подтверждают основную стратегию Тегерана, противостоящую глобальным хулиганам. В-третьих, Иран не приемлет никаких изменений своей границы и границ безопасности в любой части Исламской Pеспублики Иран. В-четвертых, безопасность и геополитическое положение какой-либо из стран Южного Кавказа ни по каким правилам не имеют преимущества перед другими. Так почему же наши российские друзья считают, что им следует использовать «Зангезурский коридор» для решения своих проблем с Арменией? В-пятых, когда Москва находилась в разгаре войны с Украиной, американцы хотели открыть путь на Южный Кавказ, чтобы проползти в регион, как змея в шкуре НАТО. Но Исламская Pеспублика Иран изо всех сил стояла в одиночестве перед НАТО и США, так что администрация президента США Джо Байдена заявила, что это единственное препятствие на пути открытия иранского «Зангезурского коридора». Далее иранское издание называет «удивительным вопросом» причину, по которой Россия именно сейчас, когда Москва и Тегеран готовятся подписать соглашение о стратегическом партнерстве, заявляет о своей заинтересованности в открытии «Зангезурского коридора».