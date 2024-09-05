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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Литва защищается от России «зубами дракона»

17:55 756

Литва установила противотанковые «зубы дракона» у моста, соединяющего территорию республики с Россией.

В Минобороны Литвы назвали установку «зубов дракона» мерой предосторожности для более эффективной обороны.

При этом президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО (к коим относится и Литва), в этом нет никакого смысла.

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Белорусские самолеты против российских беспилотников
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Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
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Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
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