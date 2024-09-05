Литва защищается от России «зубами дракона»
17:55 756
Литва установила противотанковые «зубы дракона» у моста, соединяющего территорию республики с Россией.
В Минобороны Литвы назвали установку «зубов дракона» мерой предосторожности для более эффективной обороны.
При этом президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО (к коим относится и Литва), в этом нет никакого смысла.
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