Две азербайджанские дзюдоистки стали чемпионками Европы
Сборная Азербайджана по дзюдо успешно стартовала на молодежном чемпионате Европы в Таллинне.
В первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - два золота и одно серебро.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Серебро у Низами Имранова (60 кг).
19-летняя Кенуль Алиева поочередно победила соперниц из Турции, Румынии и Франции, а в финале одолела еще одну турчанку Зилан Эртем.
Ранее Кенуль становилась серебряным призером чемпионата Европы-2022 среди 23-летних дзюдоисток в Сараево и в том же году брала серебро на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Словакии.
Фидан Ализаде, которой также 19 лет, одолела дзюдоисток из Лихтенштейна, Словении, Великобритании, Румынии, а в финале взяла верх над грузинкой Нино Лоладзе.
В активе Фидан также есть победа на Еврофестивале-2022 и юношеском чемпионате Европы того же года в Хорватии.
Низами Имранов после побед над представителями Италии, Сербии и Франции уступил в финале украинцу Назару Вискову.
Всего Азербайджан на нынешнем чемпионате Европы представляют 16 дзюдоистов и дзюдоисток.