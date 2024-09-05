Две азербайджанские дзюдоистки стали чемпионками Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо успешно стартовала на молодежном чемпионате Европы в Таллинне.

В первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - два золота и одно серебро.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Кенуль Алиева (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Серебро у Низами Имранова (60 кг).

19-летняя Кенуль Алиева поочередно победила соперниц из Турции, Румынии и Франции, а в финале одолела еще одну турчанку Зилан Эртем.