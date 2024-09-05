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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Медведев мигрантам: «Какого черта вы тащите с собой в Россию свою семью?»

18:17 2645

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи, если они приезжают только на сезонные работы. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не сможем отдельные тенденции там перебороть, но что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?», — задался вопросом он.

По словам Медведева, ограничения на пребывание мигрантов должны касаться мигрантских семей и анклавов.

До этого Медведев заявлял, что мигранты должны жить в РФ только по правилам и законам России. Они должны чувствовать себя частью России, должны понимать российскую историю, владеть русским языком.

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