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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Генсек НАТО поддержал удары по территории России

18:25 1151

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, и назвал важной возможность для Украины достигать военных объектов на территории РФ.

"Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему... Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России", - передает агентство Рейтер со ссылкой на выступление Столтенберга в Осло.

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Белорусские самолеты против российских беспилотников
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14:34 7354
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
Бинагадинский суд арестовал исмаиллинских чиновников
13:33 2773
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка»
Полиция нейтрализовала «мюнхенского стрелка» видео; обновлено 15:58
15:58 6113
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