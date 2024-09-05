Генсек НАТО поддержал удары по территории России
18:25 1151
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, и назвал важной возможность для Украины достигать военных объектов на территории РФ.
"Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему... Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России", - передает агентство Рейтер со ссылкой на выступление Столтенберга в Осло.
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