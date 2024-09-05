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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
Новость дня
Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

В Армении готовят референдум о вступлении в Евросоюз?

18:45 869

В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Армении.

В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил.

"Сегодня, 5 сентября, 51 гражданин внес в Центральную избирательную комиссию Армении предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем группы назначен Артак Зейналян", - говорится в сообщении.

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