В Армении готовят референдум о вступлении в Евросоюз?

В Центризбирком Армении подали документы для запуска процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Евросоюз, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Армении.

В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил.

"Сегодня, 5 сентября, 51 гражданин внес в Центральную избирательную комиссию Армении предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем группы назначен Артак Зейналян", - говорится в сообщении.