Азербайджан и Грузия в поиске новых геополитических полюсов

В условиях усиливающегося геополитического соперничества в регионе Грузия и Азербайджан, две ключевые страны Южного Кавказа, ищут новые полюса для обеспечения своей безопасности. Об этом пишет известный исследователь Эмиль Авдалиани, профессор кафедры международных отношений Европейского университета в Тбилиси и исследователь стран Шелкового пути. В статье, опубликованной на сайте вашингтонского аналитического центра The Center for European Policy Analysis (CEPA), грузинский профессор отмечает, что результаты этих поисков могут сыграть решающую роль в снижении влияния Запада на регион Южного Кавказа.

Как отмечает профессор Авдалиани, Азербайджан только что подал заявку на членство в БРИКС — группу государств, объединенных «видением многополярного мира». То есть мира, который «менее подвержен влиянию Запада». Хотя первоначально группа БРИКС, созданная аналитиком Goldman Sachs, была объединена, скорее, общей обидой, нежели общим политическим вектором. «Тем не менее, БРИКС обладает большой привлекательностью, подобно Движению неприсоединения в годы холодной войны, - считает профессор Авдалиани. - Такие богатые энергоресурсами страны как Азербайджан, видят общие интересы с государствами вроде Китая и России. Азербайджан также подал заявку на более активную роль (намерение сменить текущий статус наблюдателя на статус партнера по диалогу) в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – многосторонней организации во главе с Китаем, которая изначально была сосредоточена на регионе Центральной Азии. Как и в случае с расширением БРИКС, новые амбиции ШОС движимы Китаем, в то время как Россия, Индия и другие страны поддерживают это развитие». Автор напоминает, что в июле 2024 года Азербайджан подписал с КНР стратегическое соглашение о партнерстве, в соответствии с которым правительство Си Цзиньпина обязуется развивать в Азербайджане инфраструктурные проекты и инвестировать в его экономику. По мнению Авдалиани, сотрудничество с Китаем выгодно Азербайджану не только с экономической, но и с политической точки зрения. Это связано с тем, что, освободив свои территории от оккупации и увидев зависимость Европейского Союза от его газа, Азербайджан осознал возможность проводить независимую политику, соответствующую его национальным интересам.

«Одновременно Азербайджан добивается завершения сближения с Ираном после многих лет напряженных отношений, достигших критической точки в начале 2023 года после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, - пишет автор. - Процесс примирения продолжился, несмотря на избрание нового президента Ирана и традиционно тесные связи Баку с Израилем, что стало мощным раздражителем для Исламской Республики». Далее Авдалиани пишет, что Грузия также внесла существенные изменения в свою внешнюю политику. Попытки Тбилиси построить так называемый «многовекторный подход» включают особое внимание к укреплению внешних связей со странами Ближнего Востока и Азии. Два недавних визита грузинского премьер-министра в Тегеран свидетельствуют об этих изменениях. Что особенно примечательно, учитывая недавние тесные связи Грузии с Западом, подорванные после принятием закона «об иностранных агентах», высмеянного оппонентами как «закон о России». Правительство Грузии также расширило свои связи с Китаем, подписав в июле 2023 года соглашение о стратегическом партнерстве. «Существует четкая логика в сближении Грузии с евразийскими державами и многосторонними институтами, - констатирует профессор Авдалиани. - Во-первых, это касается экономических и инвестиционных возможностей. У Китая есть деньги, и он готов инвестировать в критически важные инфраструктурные секторы, такие как порты и железные дороги. Например, китайский консорциум построит глубоководный морской порт в Анаклии, расположенном на черноморском побережье Грузии, который в рамках Срединного коридора, соединяющего ЕС и Турцию с Центральной Азией и Китаем, может стать в перспективе хабом. Пекин также рассматривает в качестве объекта инвестиций каспийское побережье Азербайджана наряду с железнодорожной и трубопроводной инфраструктурой, проходящей через Южный Кавказ в Турцию».