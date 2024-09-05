Никто в Москве не смог заменить Apple Pay

Безконтактные платежные сервисы, разработанные в РФ после того, как ушли Apple Pay и Google Pay, не пользуются такой же популярностью у россиян. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на исследования "Т-Касса".

Граждане России предпочитают использовать банковские карты вместо новых бесконтактных платежных сервисов, разработанных в РФ.

По состоянию на июнь 2024 года, 78% покупок в офлайн и онлайн-магазинах оплачивались картами. Для сравнения, в апреле 2022 года, после выхода иностранных сервисов, этот показатель составлял 94%.