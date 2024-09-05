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Никто в Москве не смог заменить Apple Pay

20:00 485

Безконтактные платежные сервисы, разработанные в РФ после того, как ушли Apple Pay и Google Pay, не пользуются такой же популярностью у россиян. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times со ссылкой на исследования "Т-Касса".

Граждане России предпочитают использовать банковские карты вместо новых бесконтактных платежных сервисов, разработанных в РФ.

По состоянию на июнь 2024 года, 78% покупок в офлайн и онлайн-магазинах оплачивались картами. Для сравнения, в апреле 2022 года, после выхода иностранных сервисов, этот показатель составлял 94%.

До войны на Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay приходилась почти половина оплат (49%), тогда как банковскими картами пользовались 51% раз. Новые сервисы, такие как QR-коды и Mir Pay, сначала не были популярны (менее 1%). К июню 2024 года доля платежей с помощью QR-кодов и SberPay выросла до 9%, а Mir Pay - до 5%. Клиенты Т-банка (бывший "Тинькофф") чаще используют новые сервисы для быстрой оплаты на Android, такие как кнопка T-Pay и специальные стикеры, что суммарно составляет 8% транзакций.

Эксперты указывают на то, что ключевой проблемой российских платежных сервисов является отсутствие возможности бесшовной оплаты в различных сценариях - как в офлайн, так и в онлайн среде.

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