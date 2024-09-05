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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану
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Армения не прекращает стрельбу по Нахчывану

Перестрелка у музея Гитлера в Мюнхене

20:08 367

В четверг в центре Мюнхена у Документационного центра истории национал-социализма произошла стрельба, сообщает ВВС со ссылкой на немецкую полицию. Подозреваемый, открывший стрельбу, был ранен полицейскими. Позже полиция подтвердила его смерть.

По информации немецких СМИ, подозреваемый подошел к Центру нацистской документации с наплечным оружием, и полицейские, постоянно охраняющие здание, открыли по нему огонь.

Местные журналисты обратили внимание на то, что инцидент произошел в годовщину убийств на Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов в Мюнхене.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в Мюнхене произошел «серьезный инцидент», и что защита израильских объектов имеет наивысший приоритет, сообщает Reuters.

Полиция Мюнхена сообщила, что инцидент произошел незадолго до 10 часов утра. «В районе Каролиненплац полицейские открыли огонь по подозрительному человеку, и тот был ранен», — говорится в сообщении.

Центр, в котором хранятся документы по истории нацистской диктатуры, расположен в мюнхенском районе Максфорштадт рядом с генеральным консульством Израиля.

Генеральный консул Израиля на юге Германии Талия Ладор выступила с заявлением, в котором говорится, что она очень благодарна полиции Мюнхена за их действия и сотрудничество, и что сегодняшнее событие показывает опасность роста антисемитизма.

«Очень печально, что инцидент произошел перед Центром истории национал-социализма и генеральным консульством Израиля», — сказала она.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что инцидент явно имеет отношение к музею истории нацизма, израильскому консульству, а также к находящемуся по соседству Amerikahaus, где проводятся выставки и программы, посвященные отношениям с США.

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