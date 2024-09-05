Перестрелка у музея Гитлера в Мюнхене

В четверг в центре Мюнхена у Документационного центра истории национал-социализма произошла стрельба, сообщает ВВС со ссылкой на немецкую полицию. Подозреваемый, открывший стрельбу, был ранен полицейскими. Позже полиция подтвердила его смерть.

По информации немецких СМИ, подозреваемый подошел к Центру нацистской документации с наплечным оружием, и полицейские, постоянно охраняющие здание, открыли по нему огонь.

Местные журналисты обратили внимание на то, что инцидент произошел в годовщину убийств на Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов в Мюнхене.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в Мюнхене произошел «серьезный инцидент», и что защита израильских объектов имеет наивысший приоритет, сообщает Reuters.