Перестрелка у музея Гитлера в Мюнхене
В четверг в центре Мюнхена у Документационного центра истории национал-социализма произошла стрельба, сообщает ВВС со ссылкой на немецкую полицию. Подозреваемый, открывший стрельбу, был ранен полицейскими. Позже полиция подтвердила его смерть.
По информации немецких СМИ, подозреваемый подошел к Центру нацистской документации с наплечным оружием, и полицейские, постоянно охраняющие здание, открыли по нему огонь.
Местные журналисты обратили внимание на то, что инцидент произошел в годовщину убийств на Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов в Мюнхене.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в Мюнхене произошел «серьезный инцидент», и что защита израильских объектов имеет наивысший приоритет, сообщает Reuters.
Полиция Мюнхена сообщила, что инцидент произошел незадолго до 10 часов утра. «В районе Каролиненплац полицейские открыли огонь по подозрительному человеку, и тот был ранен», — говорится в сообщении.
Центр, в котором хранятся документы по истории нацистской диктатуры, расположен в мюнхенском районе Максфорштадт рядом с генеральным консульством Израиля.
Генеральный консул Израиля на юге Германии Талия Ладор выступила с заявлением, в котором говорится, что она очень благодарна полиции Мюнхена за их действия и сотрудничество, и что сегодняшнее событие показывает опасность роста антисемитизма.
«Очень печально, что инцидент произошел перед Центром истории национал-социализма и генеральным консульством Израиля», — сказала она.
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что инцидент явно имеет отношение к музею истории нацизма, израильскому консульству, а также к находящемуся по соседству Amerikahaus, где проводятся выставки и программы, посвященные отношениям с США.