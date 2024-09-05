Голландцы торгуют с Россией через китайцев

Россия смогла закупить запчасти для оборудования производства нидерландской компании ASML. Речь идет о станках, используемых для изготовления схем чипов, пишет Reuters.

Российские компании приобрели запчасти для станков ASML 90-х годов через китайских посредников. Оборудование могло использоваться для производства микросхем, в частности для беспилотников.

В течение 2022-2023 годов российские компании закупали запчасти для оборудования производства компании ASML - лидера среди технологических компаний Европы в области современных литографических систем. Речь идет об оборудовании 90-х годов, в частности, PAS-5500.

Произведенное в 1990-х годах оборудование не считается товарами двойного назначения, то есть таким, которое потенциально может быть использовано в военной сфере.

В то же время, такое оборудование могло быть использовано российскими компаниями для производства аналоговых микросхем, в частности, для беспилотников.