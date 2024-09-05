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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Премьер-министр Польши работает на ФСБ

20:30 2044

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра республики Дональда Туска в продолжении сотрудничества с российскими спецслужбами, ссылаясь на соглашение с ФСБ, заключенное его предыдущим правительством в 2012 году.

Как сообщало Rzeczpospolita, в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела гражданин России Павел Рубцов получил доступ в том числе к документам секретного характера. После этого прокуратура Польши пояснила, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом страны обвиняемый имеет право ознакомиться со всеми без исключения материалами уголовного дела. При этом в ведомстве отрицают, что предоставляли Рубцову документы, составляющие государственную тайну.

Туск остался верен своему пакту со спецслужбами России

"Тяжело это комментировать. Действующие правила позволяют защищать безопасность и интересы Польши, сделать в такой ситуации исключение и даже не допустить подозреваемого к материалам дела, особенно если это закрытые, тайные материалы. Ситуация курьезная потому, что тогда уже не было никаких сомнений в том, что этот господин является российским агентом, так как было известно, что он будет участвовать в обмене, который был организован между Россией и США", - сказал Дуда.

По его словам, "господа из Агентства внутренней безопасности понимали", что показывают материалы якобы "сотруднику российской спецслужбы", который в Польше обвиняется в шпионаже.

При этом польский президент напомнил, что в 2012 году, когда нынешний премьер-министр Дональд Туск также возглавлял правительство, было заключено соглашение о сотрудничестве между Службой военной контрразведки Польши и Федеральной службой безопасности России.

"В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был господин премьер Дональд Туск, и он выразил на это согласие. Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит", - заявил Дуда.

Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт в Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta.

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