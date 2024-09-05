Кочарян: «Раз в 10 минут в Армению залетают военные самолеты США»

Обеспокоенность Азербайджана вполне естественна, поскольку он реагирует на мнения журналистов на тему приобретения Арменией оружия.

Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат от партии «Гражданский договор» Андраник Кочарян.

«СМИ с утра до вечера пишут, что Армения приобрела оружие у Индии, у Франции, что раз в 10 минут в Армению залетают американские самолеты и так далее», – отметил он.

Кочарян добавил, что после 44-дневной войны власти Армении извлекли уроки и реализуют программу по обеспечению безопасности страны.