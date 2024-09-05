Алиевы в Милане
22:51 1014
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 5 сентября прибыли в Милан, cообщает официальный сайт главы государства.
В миланском аэропорту Мальпенса президента и первую леди встретили официальные лица Италии.
*** 20:51
В рамках визита в Италию 5 сентября состоялся совместный рабочий обед президента Ильхама Алиева с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!