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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
Новость дня
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Алиевы в Милане

обновлено 22:51
22:51 1014

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 5 сентября прибыли в Милан, cообщает официальный сайт главы государства.

В миланском аэропорту Мальпенса президента и первую леди встретили официальные лица Италии.

*** 20:51

В рамках визита в Италию 5 сентября состоялся совместный рабочий обед президента Ильхама Алиева с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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