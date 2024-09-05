Зеленский заявил, что без России никак

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях.

В конце июля Зеленский заявлял, что весь мир, а также и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию конфликта на Украине, иначе на ней не будет достигнуто никакого результата.

"Обязательно там должны быть представители России. Мы это понимаем, что без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно" - заявил он в интервью журналисту NBC News, запись которого опубликована на YouTube-канале Зеленского.