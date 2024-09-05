Седьмая медаль Азербайджана на Паралимпиаде в Париже
21:19 971
Пловец Вели Исрафилов принес Азербайджану седьмую медаль на Паралимпиаде в Париже.
Он стал бронзовым призером в финале на 100-метровке брассом. Его результат - 1:05.35 секунды.
В Париже у Азербайджана на данный момент 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.
21-летний Вели Исрафилов является паралимпийским чемпионом Токио-2020 и 2-кратным чемпионом мира, а также чемпионом Европы.
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