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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Седьмая медаль Азербайджана на Паралимпиаде в Париже

Отдел спорта
21:19 971

Пловец Вели Исрафилов принес Азербайджану седьмую медаль на Паралимпиаде в Париже.

Он стал бронзовым призером в финале на 100-метровке брассом. Его результат - 1:05.35 секунды.

В Париже у Азербайджана на данный момент 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

21-летний Вели Исрафилов является паралимпийским чемпионом Токио-2020 и 2-кратным чемпионом мира, а также чемпионом Европы.

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