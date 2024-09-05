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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Путин заявил, что мир не выживет без нефти и газа России

21:23 1019

Мировая экономика не переживет отказа от нефти и газа из России, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин.

По его словам, любые попытки «закрыть» российскую энергетику обречены на провал, поскольку мировая добыча углеводородов находится «на пределе» и «в соответствии с потребностями мирового рынка».

«Это невозможно просто, понимаете? Это невозможно, — сказал Путин. — Вот представим себе, что взяли завтра и всё закрыли — газ, нефть нашу и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, а всё равно будут покупать. Без этого невозможно. В этом всё дело».

Откровение от Путина

Путин добавил, что страны, которые вводят санкции против российских энергоносителей, руководствуются «высокомерием и самоуверенностью», а результата у этих ограничительных мер — нет.

Согласно статистике Международного энергетического агентства, Россия продолжает экспортировать нефть и нефтепродукты в довоенных объемах (7,7 млн баррелей в день), несмотря на эмбарго, которое ввели страны G7: сырую нефть скупают Индия и Китай, а нефтепродукты — Турция, Бразилия и Саудовская Аравия.

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