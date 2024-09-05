Путин заявил, что мир не выживет без нефти и газа России

«Это невозможно просто, понимаете? Это невозможно, — сказал Путин. — Вот представим себе, что взяли завтра и всё закрыли — газ, нефть нашу и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, а всё равно будут покупать. Без этого невозможно. В этом всё дело».

По его словам, любые попытки «закрыть» российскую энергетику обречены на провал, поскольку мировая добыча углеводородов находится «на пределе» и «в соответствии с потребностями мирового рынка».

Мировая экономика не переживет отказа от нефти и газа из России, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Владимир Путин.

Путин добавил, что страны, которые вводят санкции против российских энергоносителей, руководствуются «высокомерием и самоуверенностью», а результата у этих ограничительных мер — нет.

Согласно статистике Международного энергетического агентства, Россия продолжает экспортировать нефть и нефтепродукты в довоенных объемах (7,7 млн баррелей в день), несмотря на эмбарго, которое ввели страны G7: сырую нефть скупают Индия и Китай, а нефтепродукты — Турция, Бразилия и Саудовская Аравия.