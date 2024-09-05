Момент истины: шаг вперед – Харрис, шаг назад - Трамп

В среду пришли свежие данные по опросам в США в отношении кандидатов в президенты. По ним был подтвержден тренд о том, что Камала Харрис вырывается вперед. Теперь она лидирует в большинстве колеблющихся штатов — Джорджии, Мичигане, Неваде и Висконсине, хотя ее преимущество находится там в пределах статистической погрешности. В чрезвычайно важном штате Пенсильвания соперники идут вровень с 47 процентами у каждого. Трамп опережает Харрис в Аризоне, там у него на 5 процентных пунктов больше. В последние дни на экранах появился самый известный политолог США Джон Кинг, который перед картой с указкой в руках вот уже более трех десятилетий рассказывает американцам, кто станет победителем. И сейчас он допускает как победу Харрис, которая получит 272 голоса выборщиков, так и победу Трампа. Есть и еще один самый фантастически сценарий, при котором оба набирают приблизительно равное число выборщиков — 268 и 269. И тогда все будет зависеть от голосования во Втором избирательном округе штата Небраска, где два автономных округа. То есть победу на выборах президента могут присудить всего лишь два выборщика на территории, где проживает около 600 тысяч человек.

А если каждый набирает по 270 делегатов, тогда исход выборов решает Конгресс. Невероятно, но в Америке таких чудес пруд пруди. При таком в высшей степени плотном голосовании каждый голос «за» или «против» какого-либо кандидата может быть решающим. Вчера главный заголовок в прессе сделала Лиз Чейни, дочь бывшего влиятельного вице-президента при президенте Буше-младшем Дика Чейни. В Палате представителей прошлого созыва она занимала третью по важности позицию и прославилась тем, что самым активным образом поддерживала импичмент против Дональда Трампа. А теперь Чейни, республиканка, открыто бросила вызов своей партии, призвав голосовать на выборах за Камалу Харрис. Она сказала, что такой выбор сделала потому, что «Дональд Трамп представляет собой угрозу для Америки». С ней, оказывается, солидарны миллионы избирателей. Во всех колеблющихся штатах, где лидирует Харрис, 54 процента зарегистрированных избирателей говорят, что Трамп «слишком экстремален», а 48 процентов полагает, что он «угрожает стране». В каждом из этих штатов по крайне мере половина граждан считает Трампа «экстремалом». Для сравнения: 39 процентов считают Харрис опасной для страны.

«Фактор страха начинает сильно вредить Трампу», - пишет издание Politico. И вот республиканские мудрецы приходят к совсем неортодоксальному выводу. «Если республиканцы хотят победить, то им нужно, чтобы Трамп потерпел сокрушительное поражение», - пишет известный колумнист Джонатан Мартин. Выглядит на первый взгляд странным. Но на самом деле эта мысль уже давно витает в головах умеренных республиканцев, не относящихся к ультраправому воинству Трампа, марширующему под лозунгом «Сделаем Америку вновь великой». Конечно, ни один из влиятельных республиканцев не сделает такое признание «под запись». Но логика в таких рассуждениях, безусловно, есть. Традиционалистскому, так называемому рейгановскому крылу партии очень хотелось бы избавиться от этого одиозного персонажа, который, взяв партию в заложники, может потопить ее в самом ближайшем будущем. И уже топит. Трамп ни при каких условиях не признает победу Харрис на выборах, и вновь будет как мантру повторять, что выборы у него украдены. Он будет в этом обвинять голосование по почте, за счет которого демократы вырвались вперед на выборах 2020 года, машины подсчета голосов, которые, по его словам, были импортированы из Венесуэлы, и всех на свете.