Главнокомандующий Украины: «Мы остановили наступление России. За 6 дней они не продвинулись ни на метр!»
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней российским войскам не удалось продвинуться на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая Россию возможности маневрировать и ослабляя ее в других областях.
«За последние шесть дней на этом направлении враг не продвинулся ни на метр». Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью CNN.
По словам Сырского, Украина испытывала огромное давление в районе стратегически значимого города Покровска.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что количество артиллерийских обстрелов, как и интенсивность наступления российской армии уменьшились.