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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
Новость дня
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Главнокомандующий Украины: «Мы остановили наступление России. За 6 дней они не продвинулись ни на метр!»

22:05 1477

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней российским войскам не удалось продвинуться на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая Россию возможности маневрировать и ослабляя ее в других областях.

Сырский рапортует об успехе ВСУ

«За последние шесть дней на этом направлении враг не продвинулся ни на метр». Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью CNN.

По словам Сырского, Украина испытывала огромное давление в районе стратегически значимого города Покровска.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что количество артиллерийских обстрелов, как и интенсивность наступления российской армии уменьшились.

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