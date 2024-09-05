Главнокомандующий Украины: «Мы остановили наступление России. За 6 дней они не продвинулись ни на метр!»

Главнокомандующий В ооруженных С ил У краины Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней российским войскам не удалось продвину ться на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая Р оссию возможности маневрировать и ослабляя ее в других областях.

«За последние шесть дней на этом направлении враг не продвинулся ни на метр». Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью CNN.

По словам Сырского, Украина испытывала огромное давление в районе стратегически значимого города Покровска.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что количество артиллерийских обстрелов, как и интенсивность наступления российской армии уменьшились.