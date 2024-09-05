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Фернанду Сантуш сказал, что будет бить Махмудов. Так почему же бил Шейдаев?

Странная история с незабитым пенальти
Эльмир Алиев, отдел спорта
5 сентября 2024, 23:13 2270

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после поражения от Швеции в Лиге наций (1:3).

«Хорошо начали игру, создали момент, который, увы, не использовали. Потом старались хорошо сыграть в обороне. Швеция - сильная команда. Они давили. Но мы всегда искали возможность провести атаку. У нас были еще голевые эпизоды, а потом и пенальти не забили.

Второй тайм начали хорошо. Опять не реализовали моменты.

Ребята постарались максимально выполнить установку на игру. Но были и ошибки. Соперники воспользовались ими. Однако футболисты не пали духом, смогли забить. Верим, что в будущих матчах сыграем лучше.

Я доволен игрой в нападении. Игрой в защите - на 50 процентов. Мы часто теряли мяч. Важно играть хорошо и в нападении, и в обороне. Все ребята от души хотели победить», - поделился тренер.

Возможно, решающим эпизодом в матче был незабитый пенальти Рамиля Шейдаева. 11-метровый собирался бить капитан команды Эмин Махмудов, но Рамиль забрал у него мяч и пробил крайне неудачно.

«Почему пенальти бил Рамиль Шейдаев? Перед игрой я сказал, что пенальти должен бить Эмин Махмудов. Накажем ли мы кого-то за этот эпизод? Мы завтра будем обсуждать этот момент внутри в команде», - добавил Сантуш.

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