Фернанду Сантуш сказал, что будет бить Махмудов. Так почему же бил Шейдаев?
Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после поражения от Швеции в Лиге наций (1:3).
«Хорошо начали игру, создали момент, который, увы, не использовали. Потом старались хорошо сыграть в обороне. Швеция - сильная команда. Они давили. Но мы всегда искали возможность провести атаку. У нас были еще голевые эпизоды, а потом и пенальти не забили.
Второй тайм начали хорошо. Опять не реализовали моменты.
Ребята постарались максимально выполнить установку на игру. Но были и ошибки. Соперники воспользовались ими. Однако футболисты не пали духом, смогли забить. Верим, что в будущих матчах сыграем лучше.
Я доволен игрой в нападении. Игрой в защите - на 50 процентов. Мы часто теряли мяч. Важно играть хорошо и в нападении, и в обороне. Все ребята от души хотели победить», - поделился тренер.
Возможно, решающим эпизодом в матче был незабитый пенальти Рамиля Шейдаева. 11-метровый собирался бить капитан команды Эмин Махмудов, но Рамиль забрал у него мяч и пробил крайне неудачно.
«Почему пенальти бил Рамиль Шейдаев? Перед игрой я сказал, что пенальти должен бить Эмин Махмудов. Накажем ли мы кого-то за этот эпизод? Мы завтра будем обсуждать этот момент внутри в команде», - добавил Сантуш.