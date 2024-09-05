Индусов жизнь не учит

Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против судоходных компаний Индии Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping за приписываемую им Вашингтоном причастность к проекту "Арктик СПГ-2" "Новатэка". Об этом говорится в письменном заявлении Минфина США.

В черный список также попали два танкера для перевозки СПГ компаний под флагом Палау.

Ведомство разрешило проводить некоторые операции с попавшими в санкционный список судами до 6 ноября. В опубликованной генлицензии поясняется, что с участием компаний, их танкеров "разрешаются операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для деятельности попавших в черный список лиц или судов <...> до 00:01 по времени Восточного побережья США 6 ноября 2024 года". Речь идет, в частности, о предоставлении медицинской помощи и обеспечении безопасности членов экипажа танкеров, швартовке, постановке в док и ремонте этих судов. При этом лицензия не разрешает заключения "любых новых коммерческих контрактов" с участием танкеров, разгрузки с них любого рода грузов, включая СПГ РФ, исключение составляет разгрузка в случае аварийной ситуации. Запрещены и "любые операции, связанные с продажей СПГ российского происхождения".

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ-2". 12 декабря 2023 года США ввели санкции против российских предприятий, выпускающих оборудование для производства СПГ, в том числе "Северных технологий", "Казанькомпрессормаша" и "Газпром линде инжиниринга". ЕС объявил о введении с весны 2025 года (после переходного периода в 9 месяцев) ограничений на транзит российского СПГ через европейские порты в третьи страны, а также запретил инвестиции, предоставление товаров и услуг для завершения проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".