Президент Сербии отказался ехать к Путину

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поедет на саммит БРИКС в Казань 22–24 октября, несмотря на приглашение от президента России Владимира Путина. Он пояснил, что в это время в республике «будут важные гости из-за рубежа», передает «Радио Свобода».

На данный момент свое участие в саммите подтвердили 18 из 36 приглашенных лидеров иностранных государств, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, утверждал помощник Путина Юрий Ушаков. Также мероприятие посетят президент Боливии Луис Орсе, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух и президент Беларуси Александр Лукашенко.

В этом году Россия председательствует в БРИКС, куда помимо нее входят Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Эфиопия.

4 сентября Путин заявил, что ждет Вучича на саммите блока в Казани. «Приглашение мы ему направили. Надеюсь, господин президент этим воспользуется», — сказал он в ходе встречи с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума.

Перед этим визитом Евросоюз выпустил заявление о том, что «поддержание связей с Россией во время ее агрессивной войны против Украины несовместимо с ценностями ЕС и процессом присоединения» к содружеству. Сербия с 2012 года является кандидатом на вступление в ЕС.

31 августа Вучич заявил, что не общался с Путиным с начала войны в Украине. Он подчеркнул, что не поддерживал никаких контактов с главой Кремля, в отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с Путиным по телефону, посещали его или встречались с ним по всему миру. При этом Вучич отметил, что у Сербии «хорошие традиционные связи» с Россией. Белград отказался присоединиться к международным санкциям против Москвы за вторжение в Украину.

В конце августа Вучич встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они договорились о поставке Белграду 12 истребителей Rafale общей стоимостью 2,7 млрд евро. Эта сделка положит начало «стратегическим изменениям» в Сербии, заявил Макрон на совместной с Вучичем пресс-конференции.

Контракт на истребители, которые заменят сербским ВВС стареющий парк российских МиГ-29, был согласован окончательно лишь за несколько часов до прилета французского президента. Париж хотел «определенных гарантий» от Белграда, сообщил Вучич, имея в виду непередачу технологий России. По его словам, Франция также настаивала на присоединении Сербии к санкциям, но получила отказ. При этом Вучич подчеркнул, что республика поддерживает территориальную целостность Украины.