Американцы взялись за русских хакеров

Американские власти предъявили обвинения шести россиянам в кибератаках против Украины и стран НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минюстом США.

Согласно информации, Юрий Денисов, Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов, Николай Корчагин и Амин Стигал обвиняются в участии в сговоре с целью взлома, получения данных, организации утечки информации, полученной с компьютеров, связанных с украинским правительством, а также с порчей украинских компьютерных систем.

Отмечается, что они, предположительно, осуществляли кибератаки с помощью программного средства WhisperGate на компьютерные сети ряда украинских ведомств Украины, а также против поддерживающих ее стран, включая США и 25 других стран НАТО.

Минюст США утверждает, что первые пятеро из шести россиян являются сотрудниками Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти предлагают выплатить по $10 млн за сведения о местоположении каждого из шести обвиняемых.