«Талибан» ИГИЛом не напугаешь

Движение «Талибан», находящееся у власти в Афганистане, заверяет, что террористическая группировка ИГИЛ потерпела поражение и, соответственно, не имеет сильных позиций в стране. Об этом заявил представитель сформированного талибами руководства Афганистана Хамдулла Фитрат.

«Мы не согласны со всеми сообщениями, в которых ИГИЛ называют угрозой и опасностью. ИГИЛ потерпела поражение, ее логова уничтожены, и она не может вербовать сторонников», - подчеркнул он.

Фитрат также выступил с критикой ООН, обвинив ее в распространении ложных сообщений о присутствии ИГИЛ в Афганистане и возможностях группировки совершать нападения на другие страны с ее территории.

Напомним, что в понедельник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской столице, в результате чего погибли шесть человек. По данным EFE, ответственность за теракт взяла на себя как раз группировка ИГИЛ. Согласно опубликованному в январе 2024 года докладу генсека ООН Антониу Гутерриша, угроза со стороны ИГИЛ в Афганистане «остается высокой».