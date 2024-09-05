USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0194
Подписаться на уведомления
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
Новость дня
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

США заявили: ATACMS российские самолеты не достанут

00:23 823

Российское военное командование переместило военные самолеты за пределы досягаемости американского оружия, поставляемого Украине, заявил советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

«90% самолетов, которые Россия использует для планирующих бомб и дальних ударов — мы подсчитали — 90% из них на расстоянии более 300 км от украинской границы», — цитирует Кирби Newsweek.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждала, что Россия переместила большую часть своих военных самолетов на базы, находящиеся вне досягаемости для ракетных систем MGM-140 (ATACMS).

Как писала ранее The Washington Post, после вторжения в Курскую область 6 августа Киев попросил у Вашингтона позволить ему задействовать ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые она использует для отражения атаки ВСУ. Однако Вашингтон отказал Киеву в этом.

Также Великобритания не разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow в ходе вторжения в Курскую область, писала газета The Telegraph. Однако, по данным The Times, британские министры «за кулисами» начали убеждать союзников позволить Киеву применять крылатые ракеты на свое усмотрение. При этом союзники опасаются, что это приведет к эскалации, отмечала The Times.

Ранее США дали согласие на удары по военным объектам на территории России с помощью ATACMS, но ограничили радиус их применения 100 км от границы, что не позволяет Киеву бить по российским аэродромам. В Пентагоне уточняли, что ВСУ могут бить из американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».

Дуров пообещал исправиться
Дуров пообещал исправиться
01:09 307
Президент Сербии отказался ехать к Путину
Президент Сербии отказался ехать к Путину
5 сентября 2024, 23:44 1993
Фернанду Сантуш сказал, что будет бить Махмудов. Так почему же бил Шейдаев?
Фернанду Сантуш сказал, что будет бить Махмудов. Так почему же бил Шейдаев? Странная история с незабитым пенальти
5 сентября 2024, 23:13 2277
Алиевы в Милане
Алиевы в Милане обновлено 22:51
5 сентября 2024, 22:51 2920
Момент истины: шаг вперед – Харрис, шаг назад - Трамп
Момент истины: шаг вперед – Харрис, шаг назад - Трамп главная тема
5 сентября 2024, 21:39 2404
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
5 сентября 2024, 17:51 8995
Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл
Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл Невезучий дебют Сантуша; обновлено 21:56
5 сентября 2024, 21:56 5157
Алиев и Мелони скрепляют стратегический союз
Алиев и Мелони скрепляют стратегический союз обновляется, фото 20:48
5 сентября 2024, 20:48 9703
Беспрецедентный случай: депутат Эркин Гадирли оспаривает свою победу
Беспрецедентный случай: депутат Эркин Гадирли оспаривает свою победу
5 сентября 2024, 17:06 8796
Зеленский заявил, что без России никак
Зеленский заявил, что без России никак
5 сентября 2024, 21:18 4110
Кочарян: «Раз в 10 минут в Армению залетают военные самолеты США»
Кочарян: «Раз в 10 минут в Армению залетают военные самолеты США»
5 сентября 2024, 20:37 6538

ЭТО ВАЖНО

Дуров пообещал исправиться
Дуров пообещал исправиться
01:09 307
Президент Сербии отказался ехать к Путину
Президент Сербии отказался ехать к Путину
5 сентября 2024, 23:44 1993
Фернанду Сантуш сказал, что будет бить Махмудов. Так почему же бил Шейдаев?
Фернанду Сантуш сказал, что будет бить Махмудов. Так почему же бил Шейдаев? Странная история с незабитым пенальти
5 сентября 2024, 23:13 2277
Алиевы в Милане
Алиевы в Милане обновлено 22:51
5 сентября 2024, 22:51 2920
Момент истины: шаг вперед – Харрис, шаг назад - Трамп
Момент истины: шаг вперед – Харрис, шаг назад - Трамп главная тема
5 сентября 2024, 21:39 2404
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
5 сентября 2024, 17:51 8995
Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл
Лига наций: Азербайджан забил Швеции, но проиграл Невезучий дебют Сантуша; обновлено 21:56
5 сентября 2024, 21:56 5157
Алиев и Мелони скрепляют стратегический союз
Алиев и Мелони скрепляют стратегический союз обновляется, фото 20:48
5 сентября 2024, 20:48 9703
Беспрецедентный случай: депутат Эркин Гадирли оспаривает свою победу
Беспрецедентный случай: депутат Эркин Гадирли оспаривает свою победу
5 сентября 2024, 17:06 8796
Зеленский заявил, что без России никак
Зеленский заявил, что без России никак
5 сентября 2024, 21:18 4110
Кочарян: «Раз в 10 минут в Армению залетают военные самолеты США»
Кочарян: «Раз в 10 минут в Армению залетают военные самолеты США»
5 сентября 2024, 20:37 6538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться