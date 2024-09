США заявили: ATACMS российские самолеты не достанут

«90% самолетов, которые Россия использует для планирующих бомб и дальних ударов — мы подсчитали — 90% из них на расстоянии более 300 км от украинской границы», — цитирует Кирби Newsweek.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждала, что Россия переместила большую часть своих военных самолетов на базы, находящиеся вне досягаемости для ракетных систем MGM-140 (ATACMS).

Как писала ранее The Washington Post, после вторжения в Курскую область 6 августа Киев попросил у Вашингтона позволить ему задействовать ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые она использует для отражения атаки ВСУ. Однако Вашингтон отказал Киеву в этом.

Также Великобритания не разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow в ходе вторжения в Курскую область, писала газета The Telegraph. Однако, по данным The Times, британские министры «за кулисами» начали убеждать союзников позволить Киеву применять крылатые ракеты на свое усмотрение. При этом союзники опасаются, что это приведет к эскалации, отмечала The Times.

Ранее США дали согласие на удары по военным объектам на территории России с помощью ATACMS, но ограничили радиус их применения 100 км от границы, что не позволяет Киеву бить по российским аэродромам. В Пентагоне уточняли, что ВСУ могут бить из американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».