Штаты проснулись и санкционировали Симоньян

«Тю. Проснулись», - прокомментировала в свойственной себе вульгарной манере ведущая кремлевская пропагандистка сообщение Министерства финансов США о том, что в отношении нее вводятся санкции. В самом деле, тю: Маргарита Симоньян давно под санкциями Евросоюза, Великобритании и других стран Запада из-за пропагандистской подготовки и сопровождения войны в Украине, но США почему-то тянули. Впрочем, у них своя претензия: медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних структур: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, а также десяток связанных с ними физических лиц обвиняются в попытке повлиять на президентские выборы. Под санкциями оказалась также компания АНО «Диалог» и ее директор.

«Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, дипфейки и дезинформация, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов», - прокомментировал свое решение американский Минфин. К санкционным мероприятиям присоединился и Госдеп: «Департамент объявляет о новой политике ограничения выдачи виз определенным лицам, которые, действуя от имени поддерживаемых Кремлем медиаорганизаций, используют эти организации в качестве прикрытия для тайной деятельности, а также ответственны за тайное влияние или соучаствуют в нем. Мы принимаем эти меры в отношении этих лиц исключительно за их вредоносную деятельность по оказанию тайного влияния, а не за содержание каких-либо репортажей или дезинформационных мероприятий». В чем состояла тайная деятельность, раскрыло другое американское ведомство – Министерство юстиции, которое, как известно, по должности возглавляет Генеральный прокурор США. Занимающий этот пост Меррик Гарленд сообщил об уголовном преследовании двух сотрудников RT - Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за нарушение законов об отмывании денег и о регистрации иностранных агентов. Через них прошло около десяти миллионов долларов, которые были выплачены американской компании в штате Теннесси для создания и распространения в социальных сетях видеоконтента с пророссийской пропагандой и дезинформацией. И это действительно сокрушительный скандал.