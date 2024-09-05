Штаты проснулись и санкционировали Симоньян
«Тю. Проснулись», - прокомментировала в свойственной себе вульгарной манере ведущая кремлевская пропагандистка сообщение Министерства финансов США о том, что в отношении нее вводятся санкции.
В самом деле, тю: Маргарита Симоньян давно под санкциями Евросоюза, Великобритании и других стран Запада из-за пропагандистской подготовки и сопровождения войны в Украине, но США почему-то тянули. Впрочем, у них своя претензия: медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних структур: РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, а также десяток связанных с ними физических лиц обвиняются в попытке повлиять на президентские выборы. Под санкциями оказалась также компания АНО «Диалог» и ее директор.
«Российские государственные структуры уже давно используют различные инструменты, такие как генеративный искусственный интеллект, дипфейки и дезинформация, в попытке подорвать доверие к избирательным процессам и институтам Соединенных Штатов», - прокомментировал свое решение американский Минфин.
К санкционным мероприятиям присоединился и Госдеп: «Департамент объявляет о новой политике ограничения выдачи виз определенным лицам, которые, действуя от имени поддерживаемых Кремлем медиаорганизаций, используют эти организации в качестве прикрытия для тайной деятельности, а также ответственны за тайное влияние или соучаствуют в нем. Мы принимаем эти меры в отношении этих лиц исключительно за их вредоносную деятельность по оказанию тайного влияния, а не за содержание каких-либо репортажей или дезинформационных мероприятий».
В чем состояла тайная деятельность, раскрыло другое американское ведомство – Министерство юстиции, которое, как известно, по должности возглавляет Генеральный прокурор США. Занимающий этот пост Меррик Гарленд сообщил об уголовном преследовании двух сотрудников RT - Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за нарушение законов об отмывании денег и о регистрации иностранных агентов. Через них прошло около десяти миллионов долларов, которые были выплачены американской компании в штате Теннесси для создания и распространения в социальных сетях видеоконтента с пророссийской пропагандой и дезинформацией. И это действительно сокрушительный скандал.
Хотя в документах Минюста компания из Теннесси не была названа, американские журналисты и публика без труда установили, что речь идет о медиаплатформе Tenet Media, с которой сотрудничают популярные правоконсервативные блогеры и медиаперсоны: Тим Пул, Дейв Рубин, Бенни Джонсон, Лорен Саузерн, Тайлер Хансен, Мэтт Кристиансен, каждый из которых имеет миллионы подписчиков в YouTube и сети X (бывший Twitter). Только в последнее время на Tenet Media были материалы с сопредседателем Республиканского национального комитета Ларой Трамп, бывшим кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами, а Тим Пул ранее в этом году брал интервью у самого Дональда Трампа.
Российские гонорары были весьма впечатляющими: Минюст не раскрывает имен, но один из блогеров получал по контракту 400 тысяч долларов ежемесячно, 100 тысяч при подписании контракта и дополнительные бонусы по ходу работы. Да, их использовали втемную, они не знали о происхождении денег, и сейчас пытаются оправдаться. «Мы не знаем, что из этого правда, это пока всего лишь обвинения», - написал Тим Пул.
Это разоблачение – большой удар по президентской кампании Трампа, который еще не отошел от обвинений, что в 2016 и в 2020 годах его кандидатуру поддержала Россия и что она пыталась повлиять на исход выборов.
Владимир Путин на Восточном экономическом форуме протроллил руководство США, заявив, что поддерживал на нынешних выборах Байдена, а теперь поддерживает Харрис. Но американские власти уверены, что Кремль предпочел бы Трампа, из лагеря которого не раз звучали выступления против помощи Украине. Идеальный исход – если Соединенные Штаты ударятся в изоляционизм, наплюют на свои союзнические обязательства и с головой уйдут во внутренние конфликты. На это России никаких денег не жалко. Но тратить их становится все тяжелее.