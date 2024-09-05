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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Трамп пообещал назначить Маска на высокую должность

01:45 464

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 5 ноября он создаст комиссию по повышению эффективности правительства во главе со своим сторонником - миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает Reuters.

Бывший президент США обсуждал идею создания комиссии по повышению эффективности правительства со своими помощниками в течение нескольких недель.

Однако в четверг, выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе, он впервые публично поддержал эту идею. Также Трамп впервые заявил, что Маск согласился возглавить этот орган.

Он не уточнил, как именно будет работать такая комиссия, кроме того, что сказал, что она разработает план по устранению «мошенничества и ненадлежащих платежей» в течение шести месяцев после создания.

«Я создам комиссию по эффективности правительства, которой будет поручено провести полный финансовый аудит и проверку эффективности работы всего федерального правительства и дать рекомендации по радикальным реформам», - сказал Трамп.

В подкасте от 19 августа Маск рассказал, что он беседовал с бывшим президентом США по этому вопросу и что ему было бы интересно поработать в этом ведомстве.

«Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если представится такая возможность, - написал Маск в своем микроблоге в Х. - Не требуется ни зарплата, ни титул, ни признание».

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