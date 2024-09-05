Трамп пообещал назначить Маска на высокую должность

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 5 ноября он создаст комиссию по повышению эффективности правительства во главе со своим сторонником - миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает Reuters.

Бывший президент США обсуждал идею создания комиссии по повышению эффективности правительства со своими помощниками в течение нескольких недель.

Однако в четверг, выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе, он впервые публично поддержал эту идею. Также Трамп впервые заявил, что Маск согласился возглавить этот орган.