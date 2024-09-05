Азеркосмос сотрудничает с Содружеством наций по решению климатических проблем

Для стран-членов Содружества разработана комплексная программа по проведению анализа и оценки деятельности по изменению климата с помощью космических технологий и географических данных. В рамках программы в государствах-членах Содружества, в частности в странах Карибского и Тихоокеанского регионов, намечается провести ряд мероприятий. Это:

мониторинг уровня засухи и оценку риска засухи с использованием спутниковых снимков;

классификацию посевных площадей;

комплексный мониторинг лесов и меры по космическому мониторингу концентрации метана (CH4).

Повышение знаний и навыков по дистанционному наблюдению и географическим информационным системам, тематическое обучение и консультации, которые являются важным моментом при выполнении этих мероприятий - основные составные части программы. Все страны ежедневно пользуются космическими услугами независимо от того, есть у них доступ к космическим решениям или нет. В небольших островных государствах, которые в настоящее время в первую очередь страдают от негативных последствий изменения климата, наиболее мощным инструментом мониторинга климата являются космические решения. Так, космические технологии играют важную роль в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития островных государств. Кроме того, можно привести много примеров, которые включают мониторинг береговой линии для береговой охраны, мониторинг уровня воды в океане, контроль незаконного рыболовства и обнаружение разливов нефти. Все это - важный аспект для будущего небольших островных государств.

Программа, разработанная Азеркосмосом, будет способствовать распространению опыта Азербайджана в космической отрасли в государствах, чувствительных к изменению климата, развитию человеческого капитала в данной сфере. Это партнерство, которое предусматривает использование возможностей космических технологий и географических данных, направлено на укрепление устойчивости к изменению климата, повышение готовности к стихийным бедствиям и поддержку устойчивого развития. Программа, включающая космические решения, послужит своего рода дорожной картой для государств, входящих в организацию Содружества наций – и не только на COP29 в Баку, но и на будущих мероприятиях по изменению климата.