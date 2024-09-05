Кремль о введении цензуры в России

Россия после полномасштабного вторжения в Украину вошла в период «острого воспаления», которое потребовало «введения цензуры и ограничения свободы информации», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны», - сказал Песков.

По его мнению, Россия вышла «на уровень критической конфронтации со странами коллективного Запада», и самые уважаемые международные СМИ «зачастую не гнушаются говорить неправду». Это негативная динамика, и «в этом плане им уподобляться никак нельзя», сказал он.

В то же время пресс-секретарь Кремля отметил, что когда война закончится, в России снова должна быть «полная свобода информации».