Кремль следит за Дуровым: сдаст или нет?

Сооснователь Telegram Павел Дуров, задержанный недавно в Париже, может при определенных условиях передать ключи шифрования французским спецслужбам, хотя и не хочет этого делать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или в 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: "Я никогда и никому это не отдам!" Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это", - рассказал Медведев.

Однако в случае сильного давления, как отметил Медведев, Дуров может пойти на передачу ключей шифрования спецслужбам Франции.

"Но если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется", - заявил Медведев.

Тем не менее политик считает, что властям Франции рано или поздно придется отпустить сооснователя Telegram, чтобы не испортить свой имидж из-за отрицательной реакции людей на его задержание. "Его все равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый [президент Франции Эммануэль] Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию", - сказал Медведев.