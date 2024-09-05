Кремль следит за Дуровым: сдаст или нет?
Сооснователь Telegram Павел Дуров, задержанный недавно в Париже, может при определенных условиях передать ключи шифрования французским спецслужбам, хотя и не хочет этого делать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или в 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: "Я никогда и никому это не отдам!" Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это", - рассказал Медведев.
Однако в случае сильного давления, как отметил Медведев, Дуров может пойти на передачу ключей шифрования спецслужбам Франции.
"Но если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется", - заявил Медведев.
Тем не менее политик считает, что властям Франции рано или поздно придется отпустить сооснователя Telegram, чтобы не испортить свой имидж из-за отрицательной реакции людей на его задержание. "Его все равно выпустят, у меня нет сомнений. Просто они, тот же самый [президент Франции Эммануэль] Макрон, не захотят на себя все эти помои выливать, всю эту отрицательную реакцию", - сказал Медведев.
*** 12:02
Мессенджер Telegram разрешил пользователям жаловаться на сообщения в частных чатах.
Теперь при нажатии на сообщение в чатах появляется кнопка, позволяющая оставить жалобу на спам, разглашение личных данных, наркотики, порнографию и насилие.
Кроме того, из FAQ мессенджера пропал пункт о том, что сообщения в частных чатах не подлежат модерации. Судя по кэшированной странице с вопросами, правила изменили меньше суток назад, отмечает «Медуза».
В самой компании о введении этих изменений не сообщали. При этом вопрос о модерации контента в телеграме — одна из главных претензий властей Франции к основателю мессенджера Павлу Дурову, задержанному в стране в конце августа.
*** 11:11
Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и ОАЭ, пишет Politico со ссылкой на французского чиновника.
"Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ", - сказал собеседник издания.
*** 10:19
Основатель Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал арест и рассказал, что после прилета в Париж его четыре дня допрашивали в полиции.
Сами претензии властей Франции он назвал «удивительными» и сообщил, что Telegram соблюдает законы, у мессенджера есть представитель в ЕС, который отвечает на запросы. Также у Парижа есть множество способов связаться лично с Дуровым и он не раз посещал консульство Франции в Арабских Эмиратах. «Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», — пишет Дуров.
По его словам, если страна недовольна интернет-сервисом, то устоявшейся практикой является иск против сервиса, а не обвинение гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами.
«Иногда мы не можем договориться с регулирующим органом страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране», — привел примеры Дуров.
Он добавил, что Telegram готов покинуть рынки, которые несовместимы с его принципами. «Мы делаем это не ради денег», — уверяет Дуров.