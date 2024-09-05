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Акция «Супер-дни» сети Kontakt – скидки до 70% – ТОЛЬКО 3 ДНЯ

10:25 1027

Сеть магазинов Kontakt встречает новый сезон долгожданной акцией «Супер-дни»! В рамках этой начинающейся сегодня 3-дневной акции вас ждут скидки до 70% на товары для дома и личного пользования при покупке наличными.

Кроме того, во время акции вы можете с легкостью оплатить приобретенный за наличные желаемый товар, разбив скидочную цену на 6 месяцев.

Еще одна причина не пропустить акцию – это шанс выиграть квартиру класса «люкс» от Sea Breeze, выбросив «Шеш-Гоша». Наряду с квартирой, продолжается также розыгрыш автомобиля Toyota Corolla Cross.

Что вас ждет во время сентябрьских «Супер-дней»?

  • 4К телевизор с 40% скидкой: Пришло время посмотреть фильм, который так настоятельно рекомендовали друзья. Чтобы ощутить себя как бы «внутри фильма», вы прищуриваетесь, а потом решаете пересесть с уютного дивана ближе к телевизору. Это потому, что вы еще не знакомы с телевизором Hisense с диагональю 140 см и разрешением 4K, который создает настоящий эффект кинотеатра у вас дома. Этот смарт-телевизор за 900 манатов с чистой скидкой в 40% позволит вам следить за всеми трендами в реальном времени.
  • Смартфон с 350-манатной скидкой: Когда нужно быстро запечатлеть красивый пейзаж или веселый момент, смартфон всегда под рукой. Но вдруг на экране появляется сообщение: «Память телефона заполнена!» Пока вы удаляете старые фото, момент уже упущен. СмартфонPoco F6 с объемом памяти 256 Гб и экраном AMOLED решит эту проблему. Фото во время путешествий, семейные моменты или рабочие документы – для всего этого в телефоне достаточно места. Этот смартфон за 950 манатов избавит вас от волнений по поводу того, что же удалить.
  • Холодильник Beko за 700 манатов: Если вы ищете эстетическое и функциональное решение для вашей кухни, холодильник Beko станет идеальным выбором. Оснащенный передовыми технологиями, этот холодильник объемом 270 литров сберегает энергию и оснащен системой разморозки NoFrost. Эта модель за 700 манатов сделает вашу кухню эстетичной и надолго сохранит свежесть продуктов.
  • Набор кастрюль Tefal с 50% скидкой: Неожиданный приход гостей может поставить вас в сложное положение. Дом должен быть чистым, а блюда – вкусными. Теперь вам не нужно решать дилемму между уборкой и готовкой. Поскольку, пока вы убираетесь, ваши блюда будут готовиться в наборе кастрюль Tefal серебристого цвета из 8 предметов, без подгорания и с равномерным распределением тепла. Легко моющийся набор с 50% скидкой обойдется вам в 280 манатов, и будьте уверены: каждый, кто зайдет на вашу кухню, захочет сделать фото.

Таким предложениям нет числа, но «Супер-дни» заканчиваются 8 сентября... Поэтому спешите посетить магазины Kontakt или сайт kontakt.az, чтобы увидеть эти выгоднейшие предложения на более 30 000 товаров своими глазами!

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