Великобритания направит Украине сотни ракет

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки противовоздушной обороны (ПВО). Первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, следует из заявления Министерства обороны Соединенного Королевства.

«Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что о пакете помощи в виде Martlet для Киева официально объявит британский министр обороны Джон Хили во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.