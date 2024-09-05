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Банк ABB представил отчет об автомобильном рынке

10:40 1073

Банк ABB опубликовал подробный отчет, полезный для всех, кто интересуется автомобильным рынком. Отчет называется «Обзор автомобильного рынка: глобальные тренды и Азербайджан». В нем представлен анализ ключевых тенденций, проявившихся в автомобильной отрасли мира и Азербайджана за последние 5 лет. В этот период марки Lada, Mercedes-Benz, Hyundai и Toyota вошли в первую четверку зарегистрированных автомобилей в Азербайджане. В 2023 году на каждую тысячу человек в нашей стране приходился 171 автомобиль, объем импорта автомобилей в Азербайджан увеличился на 28%, а их стоимость – на 79%. Число гибридных автомобилей, ввезенных в страну в 2023 году, увеличилось на 24,4% по сравнению с 2022 годом, а количество электромобилей возросло в 5 раз. Также наблюдался шестикратный рост стоимости импорта электромобилей.

В отчете также представлены подробные исследования по рынку подержанных автомобилей в нашей стране. 58% автомобилей, используемых в Азербайджане, были произведены менее 15 лет назад. Основные марки на рынке подержанных автомобилей – это ВАЗ-2107, Opel Astra, ВАЗ-2106, Kia Sorento, Hyundai Elantra, Hyundai Santa Fe, Hyundai Sonata, Chevrolet Cruze, Ford Transit и Mercedes E 220d.

Следует отметить, что подготовка таких аналитических отчетов, полезных для заинтересованных сторон, широко практикуется многими зарубежными банками. В Азербайджане именно Банк ABB впервые внедрил эту практику. В этом году Банк ABB представил отчеты под названиями «Анализ рынка недвижимости в Баку», «Анализ сектора розничной торговли в Азербайджане: тренды и результаты» и «Туризм в цифрах: статистический обзор туристического сектора Азербайджана».

С отчетами можно ознакомиться здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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