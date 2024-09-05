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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

«Азов» заставил россиян отступить в Нью-Йорке

видео
11:23 3627

Бойцы «Азова» освободили часть Нью-Йорка в Донецкой области и деблокировали окруженных военных ВСУ, пишут украинские телеграм-каналы. 

Как следует из сообщения украинских военных, на момент привлечения бригады к боевым действиям на Торецком направлении ситуация была катастрофической, но в результате ее удалось стабилизировать, вернуть под контроль часть поселка и помочь бойцам Сил обороны.

«На данный момент ситуация остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но несмотря на сверхтяжелые бои, наши бойцы держат оборону и успешно контратакуют», - говорится в сообщении.

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