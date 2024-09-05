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Белый дом жестко отреагировал на заявления Путина

11:33 3479

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не Владимиру Путину определять, кто будет следующим президентом США, а американцам. Так он отреагировал на публичные дискуссии российского президента по поводу «приверженности» тому или иному кандидату.

Выступая на Восточном экономическом форуме 5 сентября, Путин затронул тему президентских выборов в США.

«Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать», - заявил он.

Кирби попросили прокомментировать это, на что он сказал: «Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов - это американский народ».

Он добавил, что Вашингтон «был бы очень благодарен, если бы Путин прекратил говорить о выборах в США».

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