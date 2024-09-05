Что важно знать о желчнокаменной болезни
Заведующий отделом Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева Министерства здравоохранения Алинияз Мамедов рассказывает о желчнокаменной болезни, какими симптомами проявляет себя этот недуг, методах его лечения.
- Насколько важен фактор гендерной принадлежности в формировании желчнокаменной болезни?
- Несмотря на то что желчнокаменная болезнь (холелитиаз, ЖКБ) относится к группе доброкачественных заболеваний, вовлечение в этиологию ЖКБ таких процессов, как гендерный фактор, возраст, режим питания, урбанизация, требуют в большей степени медико-социального подхода.
По результатам ряда фундаментальных эпидемиологических исследований гендерный фактор занимает одно из первых мест среди факторов, играющих важную роль в возникновении желчнокаменной болезни. Разница в частоте встречаемости ЖКБ у женщин и мужчин наблюдается только после периода половой зрелости. Это связано с влиянием и диспропорцией половых гормонов. Научно доказано, что изменения, наблюдаемые в гормональной системе в период менопаузы, приводят к снижению собирательной функции желчного пузыря и дисбалансу физико-коллоидного состояния желчи. У мужчин роль гормональных нарушений в образовании желчных камней не определена. Значительное место в формировании холелитиаза у женщин занимают также многочисленные беременности, роды и аборты. Это связано с ослаблением функции желчевыводящих путей в результате изменения гормонального фона в организме, снижения секреции желчных кислот, изменения физико-химических и реологических свойств желчи и других факторов.
Образование желчных камней чаще всего встречается у женщин в возрасте 22-25 и 41-45 лет. Исследования показывают, что у женщин, регулярно принимающих противозачаточные средства, в большинстве случаев наблюдается образование в желчных протоках мелких камней, называемых микролитами. Также установлено, что желчнокаменная болезнь возникает в два раза чаще у женщин, принимающих пероральные контрацептивы, и развивается быстрее, чем у тех, кто не принимает препарат.
У женщин основной причиной метаболических нарушений, вызывающих биохимическую дестабилизацию желчи, является повышение уровня эстрогенов в крови. Эстрогены стимулируют образование липопротеинов в рецепторах печени, усиливают всасывание холестерина из кишечника и его секрецию.
- Доктор, как оценивается значение питания и возрастного фактора в возникновении этого заболевания?
- Одним из основных факторов, участвующих в формировании желчнокаменной болезни, является возрастной фактор. В настоящее время ЖКБ считается одной из наиболее распространенных патологий органов пищеварительного тракта среди лиц пожилого возраста. Генетически материнская линия более склонна к этому заболеванию, чем отцовская. Исследования показывают, что дети, родители которых больны холелитиазом, имеют больше холестерина в желчи.
Возрастной рост заболеваемости желчнокаменной болезнью связан с инволятивными изменениями в желчном пузыре. Так, рост желчного пузыря, увеличение его длины (за счет снижения мышечного тонуса и эластичности стенки) постепенно приводит к развитию атрофии мышечной оболочки и фиброзу эндотелии артерии. Все это приводит к снижению моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря и застою желчи. У лиц пожилого возраста снижается устойчивость к длительной алиментарной нагрузке, значительно замедляется метаболизм экзогенного холестерина. Кроме того, снижается потребность организма в холестерине. Все это приводит к чрезмерному выведению холестерина с желчью. Это вызывает серьезный дисбаланс в составе желчи.
Установлено, что существует очень тесная связь между формированием желчнокаменной болезни и питанием населения. Наличие в пище жиров животного происхождения, холестерина и рафинированных углеводов приводит к чрезмерному обогащению желчи холестерином.
Несбалансированное питание, переедание, увеличение массы тела считаются основными факторами риска развития желчнокаменной болезни. Существует прямая пропорция между увеличением степени ожирения и механизмом формирования холестиаза. Увеличение массы тела приводит к выработке большего количества холестерина. Индекс массы тела более 35 увеличивает риск развития камней в желчном пузыре более чем в 20 раз как у мужчин, так и у женщин.
Спонтанная потеря веса часто приводит к серьезным негативным ситуациям. Сокращение некоторых основных продуктов питания в рационе, их диспропорция, а также длительное голодание нарушает энтеро-печеночную циркуляцию желчных кислот. В результате количества желчных кислот оказывается недостаточно для удержания холестерина в растворимом состоянии, что повышает литогенность желчи, что, в свою очередь, приводит к образованию камней.
- В настоящее время все более заметно проявляется малоподвижность среди граждан. Насколько существенна роль этого фактора при желчнокаменной болезни?
- В связи с гиподинамией и адинамией существуют представления о развитии у людей холелитиаза. Некоторые группы людей, например, те, кто смотрит телевизор по 40 часов в неделю или у которых сидячая работа, имеют в 2 раза более высокий риск развития камней в желчном пузыре. Желчнокаменная болезнь встречается значительно реже среди лиц, занятых тяжелым физическим трудом. К признанным внешним факторам риска желчнокаменной болезни можно отнести резкое изменение образа жизни и питания в результате быстрой урбанизации и др.
- Какими симптомами проявляется ЖКБ?
- Клинические симптомы заболевания зависят от локализации камня, его размеров, состава, количества, а также наличия инфекции, функционального состояния желчевыводящих путей и степени поражения других систем пищеварительного тракта. Если камень находится в желчевыводящих путях, то интенсивность боли более стойкая и проявляется признаками механической желтухи (пожелтение склер, потемнение мочи и др). Приступы боли обычно возникают при нарушении режима питания (ненормированное питание, употребление жирной пищи и яиц, и др.) вследствие физического и нервного напряжения.
Болевые приступы в большинстве случаев наблюдаются с вздутием в животе, тошнотой и рвотой. Также может быть высокая температура и озноб. Это указывает на наличие холангита или холецистита.
У пожилых людей более характерно скрытое течение заболевания. Такие больные периодически жалуются на тупую боль и неприятные ощущения под правым ребром, преимущественно иррадиирующие (распространяющиеся) в правое плечо, спину, область сердца, особенно при нарушении режима питания и пищевого рациона.
Атипичность желчнокаменной болезни у лиц пожилого возраста связана с вовлечением в патологический процесс других соседних органов (двенадцатиперстной кишки, желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника).
- В заключение хотелось бы узнать о методах лечения желчнокаменной болезни...
- Полный и точный диагноз желчнокаменной болезни устанавливается на основании жалоб пациента, детального осмотра, ряда лабораторных и инструментальных исследований на основе комплексного подхода. При этом очень важна своевременная диагностика.
Единственным методом лечения его заболевания является холецистэктомия. История проведения данной операции насчитывает более 120 лет.
Как уже было отмечено, образование камней в желчном пузыре начинается задолго до их выявления в этом органе. Вот почему, рассмотрев проблему с медико-биологической и социально-гигиенической точки зрения, выявив факторы риска, вызывающие заболевание, приняв своевременные и правильные комплексные профилактические меры, можно предотвратить ЖКБ и добиться более оптимального результата.