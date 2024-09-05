Что важно знать о желчнокаменной болезни

Заведующий отделом Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева Министерства здравоохранения Алинияз Мамедов рассказывает о желчнокаменной болезни, какими симптомами проявляет себя этот недуг, методах его лечения. - Насколько важен фактор гендерной принадлежности в формировании желчнокаменной болезни? - Несмотря на то что желчнокаменная болезнь (холелитиаз, ЖКБ) относится к группе доброкачественных заболеваний, вовлечение в этиологию ЖКБ таких процессов, как гендерный фактор, возраст, режим питания, урбанизация, требуют в большей степени медико-социального подхода. По результатам ряда фундаментальных эпидемиологических исследований гендерный фактор занимает одно из первых мест среди факторов, играющих важную роль в возникновении желчнокаменной болезни. Разница в частоте встречаемости ЖКБ у женщин и мужчин наблюдается только после периода половой зрелости. Это связано с влиянием и диспропорцией половых гормонов. Научно доказано, что изменения, наблюдаемые в гормональной системе в период менопаузы, приводят к снижению собирательной функции желчного пузыря и дисбалансу физико-коллоидного состояния желчи. У мужчин роль гормональных нарушений в образовании желчных камней не определена. Значительное место в формировании холелитиаза у женщин занимают также многочисленные беременности, роды и аборты. Это связано с ослаблением функции желчевыводящих путей в результате изменения гормонального фона в организме, снижения секреции желчных кислот, изменения физико-химических и реологических свойств желчи и других факторов. Образование желчных камней чаще всего встречается у женщин в возрасте 22-25 и 41-45 лет. Исследования показывают, что у женщин, регулярно принимающих противозачаточные средства, в большинстве случаев наблюдается образование в желчных протоках мелких камней, называемых микролитами. Также установлено, что желчнокаменная болезнь возникает в два раза чаще у женщин, принимающих пероральные контрацептивы, и развивается быстрее, чем у тех, кто не принимает препарат. У женщин основной причиной метаболических нарушений, вызывающих биохимическую дестабилизацию желчи, является повышение уровня эстрогенов в крови. Эстрогены стимулируют образование липопротеинов в рецепторах печени, усиливают всасывание холестерина из кишечника и его секрецию.

- Доктор, как оценивается значение питания и возрастного фактора в возникновении этого заболевания? - Одним из основных факторов, участвующих в формировании желчнокаменной болезни, является возрастной фактор. В настоящее время ЖКБ считается одной из наиболее распространенных патологий органов пищеварительного тракта среди лиц пожилого возраста. Генетически материнская линия более склонна к этому заболеванию, чем отцовская. Исследования показывают, что дети, родители которых больны холелитиазом, имеют больше холестерина в желчи. Возрастной рост заболеваемости желчнокаменной болезнью связан с инволятивными изменениями в желчном пузыре. Так, рост желчного пузыря, увеличение его длины (за счет снижения мышечного тонуса и эластичности стенки) постепенно приводит к развитию атрофии мышечной оболочки и фиброзу эндотелии артерии. Все это приводит к снижению моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря и застою желчи. У лиц пожилого возраста снижается устойчивость к длительной алиментарной нагрузке, значительно замедляется метаболизм экзогенного холестерина. Кроме того, снижается потребность организма в холестерине. Все это приводит к чрезмерному выведению холестерина с желчью. Это вызывает серьезный дисбаланс в составе желчи. Установлено, что существует очень тесная связь между формированием желчнокаменной болезни и питанием населения. Наличие в пище жиров животного происхождения, холестерина и рафинированных углеводов приводит к чрезмерному обогащению желчи холестерином. Несбалансированное питание, переедание, увеличение массы тела считаются основными факторами риска развития желчнокаменной болезни. Существует прямая пропорция между увеличением степени ожирения и механизмом формирования холестиаза. Увеличение массы тела приводит к выработке большего количества холестерина. Индекс массы тела более 35 увеличивает риск развития камней в желчном пузыре более чем в 20 раз как у мужчин, так и у женщин. Спонтанная потеря веса часто приводит к серьезным негативным ситуациям. Сокращение некоторых основных продуктов питания в рационе, их диспропорция, а также длительное голодание нарушает энтеро-печеночную циркуляцию желчных кислот. В результате количества желчных кислот оказывается недостаточно для удержания холестерина в растворимом состоянии, что повышает литогенность желчи, что, в свою очередь, приводит к образованию камней. - В настоящее время все более заметно проявляется малоподвижность среди граждан. Насколько существенна роль этого фактора при желчнокаменной болезни? - В связи с гиподинамией и адинамией существуют представления о развитии у людей холелитиаза. Некоторые группы людей, например, те, кто смотрит телевизор по 40 часов в неделю или у которых сидячая работа, имеют в 2 раза более высокий риск развития камней в желчном пузыре. Желчнокаменная болезнь встречается значительно реже среди лиц, занятых тяжелым физическим трудом. К признанным внешним факторам риска желчнокаменной болезни можно отнести резкое изменение образа жизни и питания в результате быстрой урбанизации и др.