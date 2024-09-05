Закир Гасанов дал поручения войскам у границы с Арменией

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий Сухопутными войсками Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений, дислоцированных в направлении условной границы, сообщили в Минобороны.

Министру доложили, что в подразделениях на высоком уровне организовано круглосуточное боевое дежурство и ведется непрерывная служба в соответствии с правилами распорядка дня.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство, министр обороны высоко оценил боевую и психологическую подготовку военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по более качественной организации служебно-боевой деятельности и повышению бдительности.