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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Закир Гасанов дал поручения войскам у границы с Арменией

11:49 1522

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий Сухопутными войсками Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений, дислоцированных в направлении условной границы, сообщили в Минобороны. 

Министру доложили, что в подразделениях на высоком уровне организовано круглосуточное боевое дежурство и ведется непрерывная служба в соответствии с правилами распорядка дня.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство, министр обороны высоко оценил боевую и психологическую подготовку военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по более качественной организации служебно-боевой деятельности и повышению бдительности.

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