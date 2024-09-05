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Молдова срезает последние нити с Россией

12:10 1166

Жители Молдовы не могут отправлять денежные переводы в Россию и получать их через системы быстрых денежных переводов с приостановлением функционирования в республике российской платежной системы "Золотая корона". Как сообщают российские СМИ, в молдавских банках, которые еще на прошлой неделе работали с этой системой, заявили о приостановлении таких услуг на неопределенный период.

На сайте Eurocreditbank сообщается, что денежные переводы были приостановлены "в связи с необходимыми операционными корректировками". Там заверили, что "прилагают все усилия для как можно скорейшего возобновления данной услуги". В мае в Молдове перестала работать услуга онлайн-переводов через эту платежную систему. Однако переводы возможно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank.

"Золотая корона" оставалась последней системой денежных переводов, которая продолжала функционировать между двумя странами после присоединения республики к антироссийским санкциям в банковской сфере. Переводы через "Юнистрим" перестали работать в Молдове летом 2023 года, а через "Контакт" - в феврале текущего года. Банковские карты РФ не функционируют в Молдове.

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