Россиянок хотят превратить в инкубаторы
12:31 1119
Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратилась к жительницам России и призвала их рожать с 18 лет. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала ОТВ.
Рябцева назвала студенческие семьи самыми лучшими, поэтому в этом возрасте россиянкам «рожать, рожать и рожать».
«И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — заявила депутат.
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