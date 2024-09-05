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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Россиянок хотят превратить в инкубаторы

12:31 1119

Депутат Госдумы Жанна Рябцева обратилась к жительницам России и призвала их рожать с 18 лет. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала ОТВ.

Рябцева назвала студенческие семьи самыми лучшими, поэтому в этом возрасте россиянкам «рожать, рожать и рожать».

«И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — заявила депутат.

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