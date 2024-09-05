В Ливию пожаловал глава турецкой разведки

Директор Национальной разведывательной организации Турции (МİТ) Ибрагим Калын посетил столицу Ливии Триполи, пишут турецкие СМИ. В рамках визита Калын встретился с президентом Ливии Абдель Хамидом ад-Дбейбой, заместителями председателя Президентского совета Абдаллой Лафихом и Мусой Кони, представителями Высшего государственного совета, а также с некоторыми министрами и высокопоставленными представителями безопасности и разведки.

Стороны, как сообщается, обсуждали актуальные вопросы политического и военного характера, а также шаги по обеспечению стабильности и единства Ливии.

Отметим, что Турция поддерживает правительство Абдель Хамида ад-Дбейбы в противостоянии с мятежниками маршала Халифы Хафтара.