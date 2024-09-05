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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
Новость дня
Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Японский агент рассказал, откуда на Беларусь готовилось нападение

12:38 808

Задержанный в Гомеле японский агент Масатоси Наканиси рассказал, что его данные могли использовать Украина и США для потенциальной ракетной атаки по Беларуси. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Уточняется, что задержанный японец «имел самые обширные интересы» — начиная от сбора данных о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской программы «Один пояс — один путь» и заканчивая инцидентами на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры.

По информации телеканала, агент сделал более девяти тысяч точных фотографий.

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