Японский агент рассказал, откуда на Беларусь готовилось нападение

Задержанный в Гомеле японский агент Масатоси Наканиси рассказал, что его данные могли использовать Украина и США для потенциальной ракетной атаки по Беларуси. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Уточняется, что задержанный японец «имел самые обширные интересы» — начиная от сбора данных о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской программы «Один пояс — один путь» и заканчивая инцидентами на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры.

По информации телеканала, агент сделал более девяти тысяч точных фотографий.