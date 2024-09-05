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Ильхам Алиев заявил кто с нами в Евросоюзе

12:41 1537

Энергоснабжение является наглядной демонстрацией того, что «национальная безопасность стран тесно связана с энергетической». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях» на Международном форуме Черноббио.

Подчеркнув, что 3500-километровый Южный газовый коридор, протянувшийся от Азербайджана до Италии, сегодня обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран, глава государства добавил: «Сегодня десять стран закупают газ из Азербайджана и семь из них являются членами Евросоюза. По этой причине Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером».

По его словам, «восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана стало главным фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии».

«На протяжении тридцати лет международно признанные территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. Оккупация продолжалась, несмотря на решения международных организаций, в том числе наличие четырех резолюций Совета Безопасности ООН, которые должны были быть выполнены. Президент также сообщил, что специальная группа, созданная под эгидой ОБСЕ для решения этого вопроса, за прошедшие 28 лет не добилась абсолютно никаких результатов», - сказал глава государства.

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