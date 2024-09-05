Ильхам Алиев о мире с Арменией: «80% текста согласовано»

Баку по ходу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией видит, что мир на Южном Кавказе достижим, заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях» на Международном форуме Черноббио.

Подчеркнув, что примерно 80 процентов текста мирного договора уже согласовано, глава государства отметил: «Мы уже добились запуска процесса делимитации границ, даже демаркации. Да, это первый маленький шаг – согласован лишь тринадцатикилометровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении. Мы надеемся, что эта инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора».