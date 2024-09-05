В СГБ продолжается следствие по делу полковника Джалилова

В Службе государственной безопасности (СГБ) продолжается предварительное следствие по делу полковника Мирзы Джалилова, бывшего начальника Государственной службы мобилизации и призыва на военную службу Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает haqqin.az, подано очередное ходатайство о продлении ареста Джалилова. В соответствии с решением Бакинского военного суда срок содержания под стражей М.Джалилова продлен еще на 3 месяца.

Напомним, что 7 месяцев назад Мирза Джалилов был арестован по делу, расследование которого продолжает СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье о получении крупной взятки.

Джалилов ранее также занимал должность начальника полиции города Нахчывана.