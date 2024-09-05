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Euronews о «Формуле-1» в Баку: «Все отели забиты, большой спрос на билеты…»

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Эльмир Алиев, отдел спорта
13:05 374

Телеканал Euronews подготовил репортаж о подготовке Баку к гонкам «Формулы-1», которые состоятся в период с 13 по 15 сентября.

«Тысячи операторов и волонтеров работают над тем, чтобы свести к минимуму неудобства для местных жителей, поскольку гонка проходит в городе с населением почти три миллиона человек, а отели полностью забронированы, - говорится в сюжете. - Трасса длиною в 6 километров проходит по центру города мимо некоторых из его самых знаковых достопримечательностей, таких как Девичья башня и Старый город, а также вдоль живописного бульвара Каспийского моря».

В Баку будет много туристов, поскольку, как сообщается, в период с 13 по 15 сентября почти все отели будут полностью забронированы, передает Euronews.

«Растущий спрос на билеты убедил организаторов увеличить количество зрительских мест на 35 процентов за счет добавления дополнительных трибун вдоль трассы. Несколько тысяч человек - чиновники, волонтеры, полицейские - работали над тем, чтобы уменьшить воздействие городской гонки на местных жителей. Организаторы также внедрили новые технологии для повышения безопасности гонки. Трасса была спроектирована с учетом возможности быстрой сборки и разборки, что позволило сократить число перекрытий дорог и заторов на дорогах во время гоночного уик-энда.

Генеральный директор Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев гордится тем влиянием, которое «Формула-1» оказывает на Азербайджан. Напомним, гонка проходит в Баку с 2016 года.

«Формула-1» - это растущий вид спорта, - говорит гендиректор BCC. - «Королева автоспорта» распространяется по всему миру. Для нашей страны здорово быть частью этого. «Ф-1» - это большое признание, много туризма, а также экономические выгоды для страны и ее граждан».

Euronews отмечает, что в подготовке к Гран-при Азербайджана участвуют около 1 500 сотрудников, примерно 2 000 волонтеров и более 1 400 маршалов.

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