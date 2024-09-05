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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России
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Корпус стражей исламской революции предупреждает и угрожает России

Зеленский назвал потери России в Курске

13:06 313

За месяц операции Вооруженных сил Украины в Курской области российская армия потеряла на этом направлении около 6 000 военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на открытии 24-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

«По состоянию на данный момент в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6 000 солдат убитыми и ранеными только в Курской области», – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что благодаря наступлению украинских сил в Курской области исчезла угроза наступления российских военных в Сумскую область, «как это было в мае, когда войска страны-агрессора хотели захватить наш Харьков».

Президент добавил, что эта операция также показала настоящие интересы российского диктатора Владимира Путина, оправдывающего вторжение РФ на территорию Украины «защитой своих людей».

По его словам, российские власти бросили жителей Курской области на произвол судьбы.

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