Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на территории Украины, но и на российской территории», - сказал Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что Путин планировал начать наступление на Сумы из Курской области, но мы «перевернули игру»: «Мы хотим мира, мы хотим остановить эту войну, мы хотим сохранить жизни наших людей».