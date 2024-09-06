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В Иране всё кипит против России
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В Иране всё кипит против России

Зеленский: «Путин планировал атаковать, мы опередили»

13:32 3329

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на территории Украины, но и на российской территории», - сказал Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что Путин планировал начать наступление на Сумы из Курской области, но мы «перевернули игру»: «Мы хотим мира, мы хотим остановить эту войну, мы хотим сохранить жизни наших людей». 

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