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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

НАТО призывает Китай прекратить поддержку России

13:51 880

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку войны России в Украине и заявил, что помощь Пекина является важным фактором в продолжении войны. Об этом Столтенберг заявил журналистам в Осло.

«Китай стал решающей стороной в войне России против Украины. Это страна, которая позволяет производить многие виды оружия, используемые Россией», - отметил генсек.

Столтенберг предупредил, что продолжающаяся эскалация Пекином войны в Украине может негативно повлиять на его интересы и авторитет.

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