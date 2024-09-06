НАТО призывает Китай прекратить поддержку России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить поддержку войны России в Украине и заявил, что помощь Пекина является важным фактором в продолжении войны. Об этом Столтенберг заявил журналистам в Осло.

«Китай стал решающей стороной в войне России против Украины. Это страна, которая позволяет производить многие виды оружия, используемые Россией», - отметил генсек.

Столтенберг предупредил, что продолжающаяся эскалация Пекином войны в Украине может негативно повлиять на его интересы и авторитет.