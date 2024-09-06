Вулин: Мы не предаем своих друзей

Отношения Сербии и России находятся на уровне стратегического партнерства, и никто не сможет повлиять на это. Не стоит пытаться рассорить лидеров двух стран, которые являются друзьями, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин.

"Сербия и Россия являются стратегическими партнерами, и ничто не может это изменить. Президенты Александар Вучич и Владимир Путин прежде всего друзья и люди, которые очень уважают друг друга. Не пытайтесь их поссорить. На встрече, которую я провел с президентом России, Путин выразил большое уважение к президенту Вучичу, и у меня была честь передать выражения искреннего и братского уважения от президента Вучича президенту Путину.

Когда что-то случается в Косово и Метохии, кому тогда жаловаться? Германии, Америке? Нет, только Россия всегда нас понимает, всегда на нашей стороне, всегда безусловно игнорирует собственные интересы, чтобы помочь Сербии", - подчеркнул Вулин.

Вице-премьер отдельно указал на то, что Москва никогда не позволяла себе шагов, ставящих под угрозу Сербию.

"Мы великий народ, а великие народы не предают своих друзей. Россия никогда не делала ничего, что могло бы навредить нам, никогда не делала ничего, из-за чего Сербия должна была бы пересматривать свою политику в отношении России. Если бы Россия не устояла на протяжении всех этих веков, вы действительно думаете, что Сербия бы устояла? И если бы Россия была военным образом побеждена, расчленена, вы действительно думаете, что Сербия бы сохранилась в таком виде? Вы действительно думаете, что существовала бы Республика Сербская, Сербия, что продолжалась бы борьба за Косово и Метохию?

Да, мы остаемся стратегическими партнерами, остаемся союзниками, и нет ни одной причины пересматривать свою политику. Президент Александар Вучич показал, что он единственный свободный лидер в Европе и что он не поддался антироссийской истерии. Мы не ввели санкции против Российской Федерации и не будем их вводить, мы не изменим свою политику в вопросе военного нейтралитета, мы не станем членом НАТО и не позволим использовать сербскую территорию для нападений на Россию", - заключил Вулин.