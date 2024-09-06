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В Иране всё кипит против России
Новость дня
В Иране всё кипит против России

Зеленский: «Расскажу об этом, когда журналисты уйдут»

14:06 2561

Украина уже начала использовать истребители F-16, но их количество пока недостаточно, заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на немецкой авиабазе «Рамштайн».

«Они сбивают ракеты и беспилотники. Они очень эффективны, но их мало. Вы знаете об этом. И нам нужен гораздо более сильный флот F-16. И у меня есть предложения, которые я скажу, когда пресса уйдет», - заявил украинский президент.

Напомним, что первый F-16 уже потерпел крушение в Украине, погиб пилот. Причина падения до сих пор не ясна.

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